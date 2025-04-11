خبير اقتصادي: ترامب يريد من العالم دفع ديون أمريكا وإنقاذها من شبح الإفلاس

انتقد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية، معتبرا أنه يتعامل مع الولايات المتحدة بمنطق «الشركة القابضة»؛ وليس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC » تقديم الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن ترامب يسعى للربح في كل صفقة، متجاهلا المصالح السياسية التي تتطلب أحيانا التنازل عن خسارة اقتصادية؛ من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وشدد أن السعي لتحقيق مكاسب على حساب الآخرين باستمرار سيؤدي في النهاية إلى عزوفهم عن التعامل مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الأمر يتطلب السماح للطرف الآخر بالربح أيضا.

ووصف التعريفات الجمركية بأنها إجراءات «شبه عقابية»؛ لكنها «هزلية» من المنظور الاقتصادي، متسائلا عن سبب معاقبة 200 دولة، مستشهدًا بشكل ساخر بفرض ترامب ضرائب بنسبة 10% على «جزر البطريق»، التي لا تمتلك شيئا تصدره للعالم سوى البطاريق.

ورأى أن إجراءات التعريفات الجمركية ستؤدي إلى «بعثرة أوراق الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى أن هدف ترامب من التعريفات «التفاوض على شيء غريب، وهو دفع العالم مديونيات أمريكا وإنقاذها من شبح الإفلاس الذي تدخل عليه، فالولايات المتحدة تستدين لتسدد ما عليها».

وأشار إلى أن مشكلة الدين الأمريكي سببها الاقتصاد الأمريكي؛ وليس إدارة الرئيس السابق بايدن، لافتا أن ترامب نفسه كان رئيسا قبل بايدن.