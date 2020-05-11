كشف النائب إلهامي عجينة ما حدث داخل مستشفى شربين اليوم مؤكدًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليه يأتي بسبب عدم معرفة الحقيقة.



وقال عجينة إن ما حدث جاء بعد تلقيه مكالمة من مواطن يبكي قائلا: «الحقني أبويا بيموت في مستشفى شربين ومش لاقي دكاترة».



وتابع قائلا: «سألت المواطن عن الطبيب المتواجد وطلبت منه التحدث معه ولكن دون جدوى، وذهبت للمستشفى وسألت الأمن بعد تعريفه بشخصيتي عن المدير، ورد بأنه غير متواجد، وسألت على من ينوب عنه، وذهبت للطبيب المتواجد وقال إنه تخصص عظام».



ونفى النائب اقتحامه المستشفى مؤكدا أنه لم يقتحم والفيديو متواجد وأنه يمتلك مستندات من المستشفى عن ما يحدث بها من قصور.



وأشار عجينة إلى أنه يكن كل احترام للاطباء والكوادر الطبية ولكنه لن يعتذر عن الواقعة لأنه لم يخطئ قائلا «لم أسع للشو الإعلامي» و«جزمة الأطباء فوق راسي» فكل نواب مصر يقومون بزيارة المستشفيات ولن اعتذر عما حدث.



ونفى عجينة تقديمه للجنة القيم بمجلس النواب 10 مرات مؤكدا مثوله أمامها مرتين فقط، مضيفًا: «لم أتطاول على أي نائبة في البرلمان، وعلاقتي جيدة بالجميع، والعديد من النواب تم إحالتهم للجنة القيم بسبب مشادات في أوقات سابقة».

