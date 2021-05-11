روسيا تنفي ضلوعها في الهجوم السيبراني على شبكة الوقود الأمريكية

نفى دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين أي ضلوع لموسكو في الهجوم السيبراني على شبكة الوقود الأمريكية، الذي أوقف الإمداد شرقي الولايات المتحدة.

وقال بيسكون ـ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، "لا علاقة لروسيا بهذا الهجوم" وذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن "برنامج الفيروس المرتبط بالهجوم ربما يكون في روسيا".

وأضاف الناطق باسم الكرملين، ردا على سؤال حول استعداد موسكو للتفاعل مع واشنطن بشأن القضية: "الولايات المتحدة ترفض التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأعلن بايدن في وقت سابق، أنه "في الوقت الحالي ليس لدى المخابرات الأمريكية أي دليل على تورط روسيا في الهجوم على مشغل خط أنابيب كولونيال".

وأشار إلى أن "عناصر إجرامية عابرة للحدود وليس دولة معينة، كانت وراء الهجوم السيبراني".

وأعلنت شركة "كولونيال بايبلاين" الأمريكية السبت الماضي أنها "تعرضت لهجوم بفيروس "رانسوم وير"، مشيرة إلى أنه "بسبب الهجوم، تم تعليق عمل خط الأنابيب الذي يوفر الوقود لـ45% من سكان الساحل الشرقي للولايات المتحدة".