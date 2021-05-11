الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال في غزة وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن عشرات الشهداء من المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال، إضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات.

وحمّلت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن عدوانها الوحشي المتواصل ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة ومقدساتهم ومنازلهم وضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وفي قطاع غزة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتقاعسه عن الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له، وفقاً لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأكدت أن إقدام دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يعتبر استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها، مطالبة المحكمة بالإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.