توزيع كسوة العيد على 345 طفلا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمطروح

قال فتحي الجمل مدير مديرية تضامن مطروح، إنه تم توزيع كسوة العيد على ٣٤٥ طفلا وطفلة من الأيتام، ومن أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الأرامل والمطلقات، بنظام التسجيل الإلكتروني،ف فضلا عن توزيع زكاة الفطر على ٥ آلاف أسرة.

وأوضح مدير مديرية تضامن، أنه تم توزيع أطقم ملابس عبارة عن بنطلون وقميص للأطفال، وفستان للفتيات، بإجمالي مبلغ ٢٤٠ جنيها للطاقم الواحد، وذلك بعد تخفيض ٨٥ جنيها علي كل طاقم، بإجمالي مبلغ ٨٢٦٠٠ جنيه، مشيرا إلى توزيع الملابس بنظام الكابونات المسجلة إلكترونيا على أجهزة الحاسب الآلي، حيث تم توزيعها بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

وأوضح أنه تم توزيع زكاة الفطر على ٥ أسرة، عبارة ألف كرتونة مواد غذائية، داخلها عبوات من حبوب العدس والفول والأرز.