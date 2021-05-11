 سفن أمريكية تطلق طلقات تحذيرية لدى اقتراب زوارق إيرانية منها في مضيق هرمز - بوابة الشروق
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سفن أمريكية تطلق طلقات تحذيرية لدى اقتراب زوارق إيرانية منها في مضيق هرمز

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 9:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 9:03 ص

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن سفنا أمريكية أطلقت يوم الاثنين نحو 30 طلقة تحذيرية بعد أن اقترب 13 زورقا من زوارق "الهجوم السريع" التابعة للذراع البحري للحرس الثوري الإيراني شبه العسكري (القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية)، من سفن تابعة للبحرية الأمريكية وخفر السواحل في مضيق هرمز.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال إفادة صحفية: "أجرت مجموعة كبيرة من الزوارق السريعة التابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية مناورات غير آمنة وغير مهنية وفشلت في ممارسة الاحترام الواجب لسلامة القوات الأمريكية... أثناء عملها على مقربة من سفن البحرية الأمريكية التي كانت تعبر مضيق هرمز".

وأضاف كيربي أن زوارق القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اقتربت من تشكيل مؤلف من ست سفن تابعة للبحرية الأمريكية يرافق غواصة الصواريخ الموجهة (يو إس إس جورجيا) "بسرعة عالية"، مضيفا أنها وصلت لمسافة 135 مترا من التشكيل.

وقال كيربي إن رد الولايات المتحدة كان مناسبا وفي إطار حقها في الدفاع عن النفس.


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