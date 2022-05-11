البداية كانت مع مؤتمر صحفي، عقده المسؤول المحلي الفلسطيني عقب جريمة الاغتيال، سُئل فيه أن الرصاصة التي أصابت شيرين مصدرها جيش الاحتلال، فردّ المتحدث بأنه لا يمكن الإدلاء بأي معلومة، وقال إن رجال المعمل الجنائي والمختبر الجنائي يباشرون دراسة الأدلة.خلال المؤتمر نفسه، سُئل المسؤول عن نوع الرصاصة التي أصابت شيرين، قال إن الأمر متروك أيضًا للمختبر الجنائي.وفيما مثّلت تصريحات المسؤول الفلسطيني دعوة لانتظار التحقيق في الأمر إيذانًا بإصدار معلومات موثقة ومفصلة عن جريمة النكراء، إلا أنّ متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي فسّر تصريحات الرجل بزعم أنه يرفض اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة اغتيال شيرين.تحريف أردعي جاء خلال تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إنّه تم مباشرة التحقيق عبر ما دعاه فريق مهني مختص.هذا الإسرائيلي نفسه يمثل تراجعًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اللهجة التي تحدّث بها نهارًا بشأن عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة، وذلك في أعقاب موجة تنديد واسعة بشأن جريمة الاغتيال التي وقعت في مخيم جنين.نهارًا، ألمح جيش الاحتلال في أول تعقيب على عملية الاغتيال، بأن عناصر فلسطينية مسلحة وفق زعمه قد تكون من أطلقت النيران، قبل أن يقول جيش الاحتلال في البيان الذي نشره أردعي أنهم لا يستبعدون أي فرضية، بما يعني أنه لا يستبعد أن تكون قواته وراء تنفيذ العملية، في خطوة قد يكون سببها موجات التنديد والإدانة واسعة النطاق، التي أثيرت في أعقاب العملية.واستشهدت شيرين بنيران قناصة الاحتلال بينما كانت تهم بتغطية عملية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، وهو اعتداء دأبت قوات الاحتلال على ارتكابه على مدار الفترات الماضية.

نحن باشرنا بالتحقيق وشكلنا فريقًا مهنيًا مختصًا لبحث ظروف مقتل الصحفية #شيرين_ابو_عاقلة وسنصل الى الحقيقة. لا نستبعد أي من الفرضيات. وخلافًا لاتهامات البعض الاتوماتيكية يرفض مدير الطب الشرعي الفلسطيني أيضًا اتهام #اسرائيل بمقتل شيرين. pic.twitter.com/XJa2gCFjkY