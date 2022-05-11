نجح مؤتمر للمانحين الدوليين في جمع 4ر6 مليار يورو (7ر6 مليار دولار) للاجئين السوريين اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع.

وقال فارهيلي في ختام المؤتمر إن المانحين ارسلوا إشارة قوية بأن الاتحاد الأوروبي "مستعد للقيام بالمزيد من أجل السلام" في سوريا والمنطقة، على الرغم من الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19.

يشار إلى أن هذا هو المؤتمر السنوي العاشر للمانحين للاجئين السوريين منذ عام 2013. وعقب مؤتمرات عقدت في الكويت ولندن، تستضيف بروكسل هذا المؤتمر السنوي منذ عام 2017.

وذكر فارهيلي أن مبلغ 4ر6 مليار يورو تقسم إلى 1ر4 مليار يورو للعام الجاري 2022 و3ر2 مليار يورو لعام 2023، مشيدا بالاسهامات المشجعة، والتي ساهمت دول الاتحاد الأوروبي بـ8ر4 مليار يورو منها.

وقال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان قبيل المؤتمر "على الرغم من وجود حرب على أعتابنا، لا ينسى الاتحاد الأوروبي الصراعات الأخرى"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وقال بوريل: "يعتمد ملايين الأشخاص في سوريا والمنطقة على المساعدات الإنسانية، بشكل يومي".

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 13 مليون شخص من سوريا، أو نزحوا داخليا، منذ بداية الصراع في البلاد عام 2011.

ولجأ نحو 6ر5 مليون سوري إلى دول الجوار، وبلاد قريبة، ويعيش كثير منهم في فقر، وفقا لتقارير مفوضية شؤون اللاجئين.

وتمكن مؤتمر العام الماضي من جمع 3ر5 مليار يورو (6ر5 مليار دولار)، منها 7ر3 مليار يورو قدمتها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ومنذ بداية الصراع في سوريا في عام 2011، تبرع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإجمالي 4ر27 مليار يورو للمساعدات الإنسانية لسوريا والمنطقة، وفقا للمفوضية.