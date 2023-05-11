الجيش السوداني يناشد المواطنين عدم استخدام الدراجات البخارية مؤقتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناشدت القوات المسلحة السودانية، المواطنين عدم استخدام الدراجات البخارية مؤقتًا، وذلك بسبب استخدام قوات الدعم السريع لتلك المركبات في تحركاتهم.

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «تلاحظ لجوء المليشيا المتمردة لاستخدام الدراجات البخارية بطريقة مكثفة في تحركاتهم، وعلى متنها متمردون يرتدون أزياء مدنية؛ مما يجعلها أهداف مشروعة للتعامل معها بواسطة قواتنا».

وأكملت في بيانها: «ننوه إلى مواطنينا بعدم استخدام الدراجات البخارية مؤقتًا، لحين انتهاء العمليات حفاظا على أرواحهم».

ودخلت الأزمة في السودان يومها السادس والعشرين، الخميس، وسط استمرار جهود إنهاء الصراع والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي هذا الصدد، أكد الناطق باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، اقتراب مباحثات جدة بين وفدي الجيش والدعم السريع من التوصل لاتفاق.

يوسف أوضح في تصريحات لفضائية «العربية الحدث» أن مباحثات جدة تسير بشكل جيد؛ بسبب وجود إرادة للتوصل لاتفاق بين أطراف الأزمة، مشيرا إلى احتمالية اتفاق الجيش والدعم السريع على إنهاء الأزمة في أي لحظة.

كما اعتبر الناطق باسم العملية السياسية في السودان أن الخيار السلمي هو الحل الأفضل للأزمة التي تعيشها بلاده.

ويعقد وفدا الجيش وقوات الدعم السريع اجتماعات منذ أيام برعاية الولايات المتحدة والسعودية في مدينة جدة.

وتهدف المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى هدنة حقيقية والسماح بوصول موظفي الإغاثة وإمداداتها، بعد أن أخفقت إعلانات متكررة عن وقف إطلاق النار في وقف القتال.

وأوصت لجنةُ الأمن في الخرطوم، الفريق عبد الفتاح البرهان بإعلان التعبئة العامة وإدخالِ البلاد في حالة طوارئ وحظرِ التجول.