جامعة الوادي الجديد تنظم دورة تدريبية حول التسويق الإلكترونى

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، دورة تدريبية بعنوان "منصة ايادي مصر للتسويق الإلكتروني"، وذلك بهدف تسويق الحرف اليدوية وتدوير المخلفا والمشغولات اليدوية والحرفية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة اسماء عيد مدير مركز الفنون بالجامعة، وأزهار سعد محمد مدير خدمة المجتمع وعدد من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف كليات الجامعة الموهوبين فى المشغول اليدوية والحرفية والتراثية.

وقال الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، إن منصة أيادي مصرية تدعم بقوة الحرف اليدوية والتراثية والحرفية المنتشرة في المحافظة، موضحًا أن التسويق الإلكتروني سيساهم في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها وتحسين دخل الأسر

وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف أن الدورة التدريبية بعنوان منصة ايادي مصر للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية وتدوير المخلفات والمكرميات والحرف اليدوية شارك بها متخصصين فى التدريب على تلك الأعمال.

من جانبه.. قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إن منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني، في إطار توجيهات رئاسية، لتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، للاستفادة من آليات التحول الرقمي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.