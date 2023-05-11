شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، حملة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجا للمواطنين، وذلك بتأمين من قوات شرطة كفر الدوار بقيادة اللواء حسام أبو الشيخ مساعد مدير أمن البحيرة لفرقة شرطة كفر الدوار، والعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار.

وقال قطاطو، إن الحملة أسفرت عن إزالة 504 مخالفات إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، و35 فرشا متنوعا للباعة الجائلين بعدد من مناطق المدينة من بينها مدخل كفر الدوار، وشارع بور سعيد، وشارع القسم القديم، وشارع الجيش، وشارع المحكمة، وشارع أحمد عرابي، وشارع عبد القادر، ومنطقة المستقبل، ومنطقة الميزانة.

وتم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، وممثلي الرقابة والمتابعة بالمحافظة ووحدة شرطة مرافق كفر الدوار.