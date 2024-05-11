استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بأعياد الربيع، شهد فرع ثقافة الوادي الجديد، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، لرواد المواقع التابعة للفرع، على مدار اليومين الماضيين، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة فنون تشكيلية عن شم النسيم تم خلالها تنفيذ تشكيلات فنية بالفوم والقماش، إلى جانب ورش أشغال فنية قدمتها الفنانة نهى سليم، واستقبل كل من بيت ثقافة المنيرة وبيت ثقافة بولاق وبيت ثقافة ناصر الثورة ومكتبة شرق بولاق وقصر ثقافة الخارجة مجموعة من الرواد لتنفيذ باقة من الورش الفنية للاحتفال بأعياد الربيع، وقدمت بها شروح مفصلة عن مبادئ الرسم والتلوين للأطفال.

من ناحية أخرى وضمن الاحتفال بعيد العمال، أعد بيت ثقافة الراشدة ورشة حكي للأطفال بعنوان "بالعمل ترتقي الأمم" تحدثت بها نصرة عمران، مسئول النشاط، مع الأطفال عن أهمية العمل ودوره في التنمية الشاملة للدول، كما نظم بيت ثقافة بلاط ورشة حكي أخرى بعنوان "العمل خطوة من خطوات التقدم" قدمتها الباحثة هناء حسين وشرحت بها قيمة العمل ودور العمال وأهمية الاحتفاء بهم تقديرا لجهودهم.

كما شهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، عرض فنون تلقائية بقصر ثقافة موط لفرقة التلقائيين، تضمن عددا من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث الشعبي الواحاتي، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرضا فنيا آخر لفرقة التلقائيين للفنون الشعبية.