صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي كتاب "أرض الله"، تأليف الروائي الباكستاني شوكت صديقي، وترجمة محمد محمدي توفيق، ومراجعة أحمد القاضي، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي عبر ترجمة المعارف المختلفة.

تعرض الرواية صورًا من الظلم الإنساني والاجتماعي الذي تُعانيه فئة من الناس خاصة في المناطق العشوائية، وبأسلوب يجعل القارئ في ترقب دائم لما سيحدث، وذلك من خلال كفاح إحدى أُسَر الطبقة الوسطى التي مات عائلها، فحملت الأم على عاتقها مسئولية أسرة تتكون من ولديْن، وفتاة في سن النضوج تساعدها في حياكة الملابس، وصُنع لفائف التبغ لأحد المصانع الصغيرة، بينما يعمل الابن المراهق في ورشة صغيرة للسيارات، وهكذا تدور الأحداث في فلك أفراد تلك الأسرة وأصدقائهم.



عرض الكاتب في روايته الصراع الطبقي بين الفئات الثلاث، المهمشين، الذين يبذلون قصارى جهدهم للتكيف مع الحياة التي فُرضت عليهم، والانتهازيين الذين يحاولون استغلال هؤلاء من أجل الحصول على الثروة، ورجال السياسة الأثرياء الفاسدين، الذين يعملون على شراء أصوات الناخبين بشتى السُبل.



كما تناقش الرواية ظاهرة العشوائيات وما ينتج عنها من سلبيات، حتى إنها باتت تحتل جزءًا كبيرًا من فكر صانعي القرار، وعلماء الاجتماع والسياسة بعد الربط بين هذه المناطق المهمشة، وبزوغ الإرهاب بكل أنواعه منها.



كما صدر أيضًا كتاب "عالم رقمي.. الاتصال والإبداع والحقوق"، تأليف جيليان يونجس وترجمة محمد حسن.



ويٌعد هذا الكتاب نتاج سلسلة حلقات بحثية عقدها مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان "السياسة الرقمية: الاتصال والإبداع والحقوق" عبر مجموعة متميزة من إسهامات الأكاديميين الرواد، والمبدعين الاجتماعيين، والنشطاء، ومتخصصي السياسة، وممارسي النشاط الرقمي والإبداعي لبحث ومعالجة التحديات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والإبداعي المعاصر.



وتشرح هذه الإسهامات أعمال العالم الرقمي عبر 3 موضوعات رئيسية: الاتصال والإبداع والحقوق، كما أنها تجمع بين المناقشات النظرية والمفاهيمية، مع نماذج وأمثلة من عالم التكنولوجيا الواقعي، والعمليات التقنية والإبداعية وتداعياتها.



وتتعرض المناقشات لنواحٍ سياسية واقتصادية وثقافية وتعمل على تقييم السياقات الوطنية في عدةبلدان، منها: بريطانيا والصين.



كما تشمل الجوانب التي يغطيها الكتاب: الهوية الرقمية والتمكين، و"السلطة الخامسة"، ووسائل التواصل الاجتماعي والربيع العربي، والسرد القصصي الرقمي، والسرد القصصي عبر المنصات الإلكترونية المتعددة، وكذلك جمهورها، والإبداع الاقتصادي والاجتماعي، والشمول الرقمي، ورقابة المجتمع والإنترنت.