انتهاء هدنة الثلاثة ايام الروسية في الحرب الأوكرانية

انتهت هدنة مدتها ثلاثة أيام في الحرب الأوكرانية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانب واحد عند منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش يوم السبت).

وانتهت الهدنة دون أي تعليق أولي من الكرملين أو القيادة العسكرية. وكان من المتوقع أن يدلي بوتين ببيان للصحفيين في موسكو في وقت لاحق من الليل.

ومنذ بدء الهدنة يوم الخميس، تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها بشكل متكرر.

في كييف، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأهم أربعة من حلفائه الأوروبيين إنذارا إلى روسيا، مطالبين بتنفيذ هدنة لمدة 30 يوما دون شروط مسبقة تبدأ يوم غد الاثنين، وإلا ستواجه عقوبات جديدة.

وجاء الاقتراح خلال زيارة مشتركة رفيعة المستوى إلى كييف قام بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وأجرى القادة محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتحدثوا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي محادثة وصفها وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيهيا بأنها "مثمرة".

وفي الوقت ذاته، اتهم زيلينسكي بوتين بالتظاهر فقط بمراعاة وقف إطلاق النار في الأيام القليلة الماضية للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي:"الهجمات على الخطوط الأمامية مستمرة. والهجمات الروسية مستمرة. لم يتوقفوا عن استخدام القنابل الجوية ضد مواقعنا الأمامية والمجتمعات الحدودية".

كما سجلت وزارة الدفاع الروسية انتهاكات يومية لوقف إطلاق النار من جانب كييف. ووفقا للوزارة، كانت هناك عدة محاولات أوكرانية لاختراق الحدود إلى المناطق الروسية في كورسك وبيلجورود. وأضافت أن الجيش الروسي كان يرد فقط على الهجمات الأوكرانية.

ولا يمكن التحقق من المعلومات التي قدمتها الأطراف المتحاربة بشكل مستقل في هذا الوقت.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ودعت الولايات المتحدة إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما للسماح بإجراء مفاوضات سلام. ومع ذلك، وضعت روسيا شروطا، بما في ذلك وقف عمليات تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. وقالت موسكو إنه يجب عدم السماح لأوكرانيا بتحقيق أي ميزة من وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم قواتها العسكرية.