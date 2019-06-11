حبس كوافيرة استولت على أموال مواطنين لتوظيفها بالغربية

قررت نيابة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، حبس سيدة تعمل كوافيرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما استولت على أموال مواطنين بدعوى توظيفها.

وكانت مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد وليد فايد، قد نجحت أمس الاثنين في ضبط إحدى السيدات في مدينة السنطة بمحافظة الغربية تدعى "عفاف.ال" تعمل "كوافيرة" ومقيمة بقرية شبرابلولة التابعة لمدينة السنطة لقيامها بالاستيلاء على أكثر من مليون و200 ألف جنيه من 105 من سيدات القرية بعد أن أوهمتهن باستثمار أموالهن مقابل مبلغ مالي.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملًا في إيفائها بالوعود المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء سعيد شكري، مدير البحث الجنائي تمكن الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث السنطة والرائد أحمد طعيمة، من ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.