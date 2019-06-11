قالت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إيناس عبد الحليم، إن اللجنة لم تتلق أى إعتراضات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والتكنولوجيا الطبية، وما يعرف بـ«هيئة الدواء»، مشيرة إلى أنها تستمع إلى المختصين بالشأن الدوائى فى مصر، والنقابات الطبية، وتسجل ملحوظاتهم حول مشروع القانون.

وأضافت عبد الحليم لـ"الشروق"، أن هناك شبه إجماع على ضرورة إلغاء المجلس الأعلى للدواء، مؤكدة أن القانون يحمي المريض والإنسان المصري، ويضبط الأمور، ويمنع تداول أدوية بدون روشته، ويهتم بأى دواء يتعاطاه الإنسان، ويهتم أيضا بالأمصال التى تعطي للحيوانات.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، فى تصريحات لـ"الشروق"، إن اللجنة بدأت أمس (الاثنين) في عقد لجان استماع حول مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، مع جميع الجهات التى لها علاقة بملف الدواء؛ مثل وزارة الصحة، ومصنعي الدواء، ومنظمات حقوق الدواء، ونقابات؛ الصيادلة، والأطباء، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري".