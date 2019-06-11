القوات الخاصة الأفغانية تقتحم سجنين لطالبان بإقليمي قندوز وبغلان وتحرر 47 سجينا

أعلنت فرقة العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها اقتحمت سجنين تابعين لحركة طالبان في منطقة آكتاش بإقليم قندوز، وفي إقليم بغلان الواقع شمالي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن الفرقة قولها - في بيان اليوم - أن القوات نجحت في تحرير 13 سجينا خلال العملية بمنطقة آكتاش، كما نجحت في تحرير17 مدنيا و7 جنود و7 من أفراد الشرطة، بالإضافة إلى 3 من الاستخبارات من السجن بإقليم بغلان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه القوات الخاصة عمليات مماثلة في مناطق أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حررت عشرات الرهائن من سجون طالبان.

ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" على هاتين العمليتين.