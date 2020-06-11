المسماري يعلن استهداف مسلحي الوفاق غرب سرت وأنباء عن انتشال جثث من مقبرة جماعية في ترهونة

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أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته الجوية نفذت عددا من الهجمات استهدفت مسلحي حكومة الوفاق، بالضواحي الغربية لمدينة سرت في إطار عملية صدها عن التقدّم نحو المدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش أحمد المسماري في إفادة نقلتها بوابة"افريقيا الاخبارية" اليوم الاربعاء إنه تم اليوم الأربعاء تنفيذ 5 طلعات قتالية على جبهة غرب سرت استهدفت قوات الوفاق بضربات موفقة على أرض مفتوحة.

وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة تركية مسيرة، قرب مدينة سرت بالإضافة إلى "قصفه لعدة أهداف تابعة للميليشيات الموالية لتركيا، في محاور شرق مدينة مصراتة" بحسب بوابة"افريقيا الاخبارية".

ومن ناحية أخرى، شرعت اليوم الأربعاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رفقة الهلال الأحمر الليبي في انتشال جثث عثر عليها في مقبرة جماعية بمدينة ترهونة أمس الثلاثاء.

وبحسب مكتب الإعلام بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق فقد تم انتشال وجمع عدة جثث وجدت مكبلة اليدين.

وكانت العملية قد عرضت أول أمس صورا تُظهر انتشال خمسة جثامين متحللة من بئر ماء على عمق نحو 45 مترا بمنطقة "العواتة" الواقعة بين ترهونة وسوق الخميس امسيحل. وإثر دخول مدينة ترهونة، عرضت أيضا مقاطع أخرى لأكثر من 100 جثة عثر عليها في مستشفى المدينة، بالإضافة لجثة كانت ملقاة في خزان مياه أرضي، وأخرى متحللة عثر عليها داخل سيارة في منطقة الساعدية جنوب طرابلس.