اليابان تدرس الموافقة على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، اليوم الجمعة، أن اليابان بصدد الموافقة على استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح كاتو في مؤتمر صحفي، قوله إن لجنة في وزارة الصحة ستنظر في خفض الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا، والذي تم منحه بالفعل الضوء الأخضر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وذلك "إذا تم تأكيد الفعالية والأمان وتم تعديل الإرشادات".

وقالت شركة "تاكيدا"، الشريك الياباني لشركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، إنها تجري بالفعل محادثات مع وزارة الصحة اليابانية، لإعداد اللقاح ليصبح ثاني لقاح متاح للمراهقين في البلاد بعد حصول شركة "فايزر" على الموافقة أواخر مايو الماضي.

وأفادت شركة موديرنا أمس بأنها طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحصول على الترخيص لاستخدام طارئ للقاحها للأعمار من 12 إلى 17 عامًا بعد أن أظهرت التجارب السريرية على ما يقرب من 2500 شخص معدل فعالية بنسبة 100 في المئة مع عدم وجود مخاوف صحية كبيرة حتى الآن.

وأضافت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية أنها طلبت أيضًا موافقة من سلطات الأدوية الكندية والأوروبية و"ستقدم ملفًا إلى الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لهذه الفئة العمرية الأصغر سنًا".