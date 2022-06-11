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قتل 5 مدنيين وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار لغم عند مرور حافلة بريف درعا جنوبي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»: «استشهد 5 مدنيين وأصيب 30 آخرون يعملون بحصاد القمح، بانفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا».

وقتل طفل وأصيب اثنان آخران، في وقت سابق، بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة دير الزور.

وبحسب الوكالة، انفجر لغم أرضي في منطقة طب هرابش في مدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لمدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما تعرض طفل آخر( 13 عاما)، لإصابة خطيرة في البطن والعين، أما الطفل الثالث (11 عاما) فقد أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.