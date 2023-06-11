محافظة الدقهلية تستعد لاستقبال عيد الأضحى

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ، ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطري، خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر، وفي هذا الصدد قرر المحافظ الإعفاء من رسوم الذبح للأضاحي داخل المجازر الحكومية، خلال فترة عيد الأضحى المبارك؛ لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي داخل المجازر، كما تقرر زيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ضغوط العمل، وزيادة نشاط الذبح خلال ايام عيد الأضحي المبارك.

كما تقرر تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري على جميع المجازر بنطاق المحافظة، كما تقرر تفعيل التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر، وتذليل جميع العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال العيد المبارك.

كما تقرر تفعيل كل أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات؛ لضمان الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز، وتعين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ؛ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.

وطالب المحافظ التاكيد على الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافد والمحلات والمعارض، خاصة لحوم الأضاحي، وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وقيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة، ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية اوأملاك الدولة، أو طرح النهر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون، وكذا الاستجابة الفورية لمطالب

المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخي أو إهمال.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للمرور، وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين، خلال أيام العيد بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية؛ لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس، وكذا سائقي التاكسي للالتزام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال الركاب.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أي حالات طارئة، والتعامل معها، وأيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق "المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز".