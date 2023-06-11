تموين البحيرة: ضبط 5800 عبوة عصير ومياه غازية مجهولة المصدر في دمنهور

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحيه دمنهور أسفرت عن ضبط 4000 عبوة مياه غازية و1800 عبوة عصير مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 2 محل بقالة يبيعا السجائر بأزيد من السعر الرسمى.

كانت الحملة برئاسة عادل أبوالفتوح وبرفقة حسن طاحونية والحسينى السيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.