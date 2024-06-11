أعلنت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة يوم الاثنين ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة في سبتمبر القادم.

وقالت نغزة للصحفيين: "اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل وإدراك تام بحجم الآمال الكبيرة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري".



وأضافت: "من واجبنا تغيير الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا ونواجه بكل شجاعة وإصرار جميع هذه المعارك المتعلقة بمستقبلنا".

وترأس نغزة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية منذ 2016 وقد برز اسمها في واجهة الأحداث في البلاد في سبتمبر 2023 عندما نددت في رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بالعقبات التي يواجهها رواد الأعمال.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر في الجزائر، حيث وقع الرئيس عبد المجيد تبون، يوم السبت، مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.

ولم يعلن تبون الذي انتُخب في ديسمبر 2019 إذا كان سيسعى إلى الفوز بولاية جديدة.

وفي وقت سابق، أعلن كل من عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، والمحامية زبيدة عسول، ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.