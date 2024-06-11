قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر لم تتجاوز الأزمة الاقتصادية بعد، مضيفا أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة في مقدمتها ارتفاع معدل التضخم وتكاليف الاقتراض.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين:«الملفات الاقتصادية جميعها مفتوحة ولم تغلق حتى الأن.. ولم نخرج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر».
وأعرب عن أمله أن تتمكن الحكومة الجديدة من تجاوز الـ «مهام صعبة جدًا في ظل الجو الحالي من عدم اليقين والتحديات» التي تنتظر الفريق الاقتصادي الجديد، وعلى رأسها تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي، وتوفير فرص عمل جديدة، ومواجهة التضخم، وخفض عجز الموازنة والدين العام، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرار سياسة مرونة سعر الصرف الحالية.
وأوضح أن الدولة تمر بـ «فترة حرجة جدًا» تتمثل في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 28.5% -رغم الانخفاض- لا يزال يمثل عبئا ثقيلاً على الاقتصاد والمواطنين، لافتًا أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال فبراير ومارس؛ ساهم في زيادة أعباء الاقتراض.
وتوقع «الفقي» انخفاض معدل التضخم إلى مستويات أحادية أقل من 10% بحلول النصف الثاني من عام 2025 أي في خلال عام أو أكثر قليلا، مشيرًا إلى أن ذلك سيعقبه التراجع التدريجي في أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض.