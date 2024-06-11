قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر لم تتجاوز ‏الأزمة الاقتصادية بعد، مضيفا أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة في مقدمتها ارتفاع معدل ‏التضخم وتكاليف الاقتراض.‏

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏الإثنين:«الملفات الاقتصادية جميعها مفتوحة ولم تغلق حتى الأن.. ولم نخرج من الأزمة ‏الاقتصادية التي تعاني منها مصر».‏

وأعرب عن أمله أن تتمكن الحكومة الجديدة من تجاوز الـ «مهام صعبة جدًا في ظل الجو الحالي ‏من عدم اليقين والتحديات» التي تنتظر الفريق الاقتصادي الجديد، وعلى رأسها‎ ‎تحقيق الاستقرار ‏في مؤشرات الاقتصاد الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي، وتوفير فرص عمل جديدة، ومواجهة ‏التضخم، وخفض عجز الموازنة والدين العام، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرار سياسة مرونة ‏سعر الصرف الحالية.‏

وأوضح أن الدولة تمر بـ «فترة حرجة جدًا» تتمثل في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 28.5% -‏رغم الانخفاض- لا يزال يمثل عبئا ثقيلاً على الاقتصاد والمواطنين، لافتًا أن رفع أسعار الفائدة ‏بنسبة 8% خلال فبراير ومارس؛ ساهم في زيادة أعباء الاقتراض.‏

وتوقع «الفقي»‏‎ ‎انخفاض معدل التضخم إلى مستويات أحادية أقل من 10% بحلول النصف ‏الثاني من عام 2025 أي في خلال عام أو أكثر قليلا، مشيرًا إلى أن ذلك سيعقبه التراجع ‏التدريجي في أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض.‏