العثور على مخططات لتنفيذ هجوم بقنبلة في منزل منفذ الهجوم على مدرسة في النمسا

أكدت الشرطة المحلية في النمسا، اليوم الأربعاء، العثور على مخططات لتنفيذ هجوم بقنبلة في منزل الشخص المشتبه قيامه بإطلاق النار في مدرسة بمدينة جراتس النمساوية.

وقالت الشرطة، في وقت سابق، إنها عثرت على قنبلة أنبوبية غير مستخدمة خلال البحث في منزل الطالب السابق "21 عاما".

وفتح مسلح، أمس الثلاثاء، النار في مدرسة ثانوية بجراتس، قبل أن يطلق النار على نفسه؛ مما أسفر عن مقتلإجمالي 11 شخصا.

وجرى العثور على سلاحين في موقع الحادث، ولم تكشف خطابات الوداع التي تركها المشتبه به عن الدافع وراء الهجوم.

وحدثت الشرطة، بياناتها بشأن ضحايا الحادث، ووفقا لأحدث التقارير، فإن 6 فتيات و3 صبية تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما لقوا حتفهم في موقع الحادث.

وقالت الشرطة، في السابق، إن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 15 و17 عاما.

وتوفيت مدرسة في المستشفى بعد إصابتها بإصابات خطيرة، ومن بين الضحايا شخص بولندي، وبقية الضحايا من النمساويين.

وقالت الشرطة، إن 11 مصابا تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاما، مازالوا يتلقون العلاج في المستشفى.