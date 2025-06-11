أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4ر5% خلال أول عشرة أيام من يونيو الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب على أشباه المواصلات والسيارات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الجمارك الكوري أظهرت أن الصادرات بلغت 47ر15 مليار دولار خلال أول عشرة أيام من الشهر، مقارنة بـ 68ر14 مليار دولار خلال العام الماضي.

وارتفعت الواردات بنسبة 5ر11% على أساس سنوي لتسجل 18ر17 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أسفر عن تسجيل عجز تجاري بلغ 7ر1 مليار دولار.

وارتفعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 62ر3 مليار دولار. ومثلت الرقائق الإلكترونية 5ر23% من الصادرات خلال أول عشرة أيام من الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 2ر3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.