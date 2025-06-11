ترامب يثني على الإطار العام الموقع مع الصين في لندن

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن ارتياحه للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الليل في لندن بين واشنطن وبكين سيسمح على حد قوله بتصدير المعادن النادرة الصينية بشكل منتظم إلى الولايات المتحدة، مشيدا بعلاقة "ممتازة" بين البلدين.

وكتب ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: "تم التوصل إلى اتفاق مع الصين، وما زال يحتاج إلى الموافقة النهائية من الرئيس شي ومني"، مضيفا: "سيتم توفير المعادن النادرة الضرورية"، وفق وكالة فرانس برس.

وتابع: "من الجانب الأمريكي سنحترم التزامنا، خصوصا عبر السماح للطلاب الصينيين بالقدوم إلى جامعاتنا".

وأكد: "سنعمل أنا والرئيس شي (جين بينج) بصورة وثيقة من أجل فتح الصين أمام التجارة الأمريكية، سيكون هذا انتصارا كبيرا لبلدينا".

وأشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق مبديا أمله خلال مؤتمر صحفي في أن ينجح الاتحاد الأوروبي في الحد من الخلافات التجارية مع الأمريكيين أو تبديدها بطريقة مماثلة.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين فجر الأربعاء، أنّ وفديهما التفاوضيين اتّفقا على "إطار عام" لتجاوز خلافاتهما التجارية، تاركين مهمة إقراره لرئيسي البلدين.