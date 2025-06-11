تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، على مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في هذه النسخة

وقال ناجي في تصريحات إذاعية: عيشت أجواء كأس العالم من قبل، والاهلي لم يظهر متخاذل في اي مباراة في كأس العالم من قبل

وأضاف: متفائل بالأهلي من تحقيق نسخة متميزة، فلاعبي الأهلي دائما ما يظهرون بوجه مشرف في المحافل الكبرى، ولاعبي الاهلي يمتلكون من الخبرة التي تساعد على الظهور بشكل جيد في مونديال الأندية.

وواصل: الخطيب دعم صفوف الفريق بصفقات قوية، والشناوي وشوبير يمتلكان شخصية الأهلي، والحكم على ريبيرو مازال مبكرا.

وأردف: انطباعي عن ريبيرو أنه مدرب راسي مش انفعالي ولا منبهر، والاهلي ينجح اي حد، وهو كان مدرب لفريق متميز مع اورلاندو، واورلاندو فريق كبير، والتعاقد مع ريبيرو ليس وليد الصدفة