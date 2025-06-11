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• المرة 39 التي يمثل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المحكمة المركزية بتل أبيب..

ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب الأربعاء، جلسة النظر بتهم الفساد الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ادعائه المرض.

وكانت هذه هي المرة 39 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة للرد على تهم الفساد، ضمن سلسلة الجلسات التي بدأت في يناير.

ومن المقرر أن تستأنف جلسات المحاكمة الاثنين المقبل، وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا لعقد الجلسات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "جاء نتنياهو إلى الجلسة وأعلن أنه مريض، وتم إلغاء جلسة محاكمته".

ولم تحدد هيئة البث الإسرائيلية المرض الذي يعاني منه نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".



