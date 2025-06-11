جنوب سيناء تطلق مبادرة يالا نشتغل لربط الكوادر الشابة بسوق العمل

أطلقت إدارة وحدة السكان بديوان عام محافظة جنوب سيناء، مبادرة "يالا نشتغل"، بهدف دعم الشباب في البحث عن فرص عمل مناسبة، وتطوير مهاراتهم المهنية والحياتية، وربط الكوادر الشابة بسوق العمل المحلي والدولي، وذلك تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكدت المحافظة في بيان اليوم، أن التقديم متاح من خلال QR Code، للتسجيل بسهولة والحصول على الفرص والخدمات المتاحة ضمن المبادرة التي تعمل على توفير فرص عمل في مختلف القطاعات.

وأوضح البيان، أن المبادرة تتضمن تقديم دورات تدريبية لتطوير المهارات التقنية والمهنية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال في بداية مشروعاتهم الصغيرة، وتوعية الشباب بآليات البحث عن العمل.

وعن الفئات المستهدفة، فهي تستهدف الشباب والفتيات الباحثون عن العمل، والشباب حديثي التخرج الراغبين في الدخول لسوق العمل، وأصحاب الأفكار الريادية الراغبون في بدء مشروعات صغيرة.