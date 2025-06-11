حاكم تكساس يعتزم نشر أفراد قوات الحرس الوطني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حاكم تكساس جريج آبوت، خطط لنشر أفراد من وحدات الحرس الوطني، في ظل توقعات بتوسع رقعة الاحتجاجات ضد حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة.

وكتب "آبوت" في منشور على منصة "إكس" أمس الثلاثاء: "سوف يتم نشر أفراد من الحرس الوطني لولاية تكساس في مناطق بأنحاء الولاءة لضمان السلام والنظام.. الاحتجاج السلمي قانوني.. إلحاق الأذى بشخص أو منشأة أمر غير قانوني وسوف يؤدي إلى الاعتقال".

وأضاف أن القوات سوف تستخدم كل أداة واستراتيجية لمساعدة قوات إنقاذ القانون في الحفاظ على النظام.

وقال مراسل بصحيفة سان أنطونيو إكسبريس - نيوز، إنه من المقرر تنظيم مظاهرات؛ للاحتجاج على اعتقال المهاجرين غير القانونيين بمنطقة وسط المدينة اليوم الأربعاء ويوم السبت المقبل.

وشهدت لوس أنجلوس، إلقاء القبض على 25 شخصا للاشتباه في انتهاكهم لحظر التجوال الذي أعلنته العمدة كارين باس أمس الثلاثاء.