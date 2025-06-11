انتقادات من إدارة ترامب لحاكم كاليفورنيا بعد تحذيره من تهديد الديمقراطية

تفاعل عدد من أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب مع خطاب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، مساء الثلاثاء، والذي حذر فيه الشعب الأمريكي من أن "الديمقراطية تتعرض لهجوم".

وفي رد مباشر، كتب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشانج، على منصة إكس: "يبدو أن نيوسوم استأجر فريق الحملة الخاسر لكامالا وبايدن، لأنه بدأ يقول إن هذا تهديد للديمقراطية".

من جانبه، كتب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ، ستيفن ميلر، على إكس: "الحزب الديمقراطي بأكمله ملتزم بمبدأ واحد فقط، وهو إغراق كل مدينة أمريكية بالمهاجرين"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وفي تعليق آخر على إكس، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: "هذه وصفة نيوسوم الكلاسيكية: إلقاء اللوم في فشله على الرئيس ترامب. أمر سخيف ومتوقع".

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إن الرئيس ترامب "يفرض حصارا عسكريا" على لوس أنجليس، وذلك خلال خطاب موجز ألقاه يوم الثلاثاء.

وتأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي بعد أن أمر ترامب بنشر ما يقرب من خمسة آلاف جندي، من بينهم عناصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز)، في ثاني أكبر مدينة في البلاد. وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر إدارة الهجرة أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال نيوسوم إن حملة ترامب على الهجرة تجاوزت بكثير مسألة توقيف المجرمين، مشيرا إلى أن "غاسلي الصحون والبستانيين والعمال اليوميين والخياطات" هم من بين من تم احتجازهم.

وأضاف أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته يجب أن يكون بمثابة تحذير لباقي الولايات.

وقال نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا الأولى... لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف هنا".