الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منظمات وجمعيات خيرية فلسطينية

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على منظمة "الضمير" الفلسطينية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 5 جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، متهمة إياها بدعم حماس.





وكان موقع وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الثلاثاء على جمعيات خيرية صورية وأفراد قالت إنهم يقدمون دعما ماليا كبيرا لحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والمجموعات المستهدفة يمولون جناح "حماس" العسكري بذريعة القيام بأعمال إنسانية في غزة وعلى الصعيد الدولي.



وذكرت الوزارة أنها ستواصل سعيها لتعطيل قدرات حماس المالية، خاصة في ظل مواصلة احتجازها رهائن منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضافت أن الكيانات المشمولة بالعقوبات هي جمعية "الوئام" الخيرية ومقرها غزة، وجمعية "وقف فلسطين" ومقرها تركيا، وجمعية "البركة" للعمل الخيري والإنساني ومقرها الجزائر، ومؤسسة "إسراء" الخيرية ومقرها هولندا، وجمعية القبة الذهبية الخيرية ومقرها إيطاليا.

وأشار البيان أن الأفراد الخمسة المستهدفين يوم الثلاثاء هم قادة مرتبطون بهذه الجماعات.

وووفقا لوزارة الخزانة فإن لحماس والجبهة الشعبية تاريخا طويلا في إساءة استخدام المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

وتقدم منظمة "الضمير" خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتراقب أوضاعهم. وكانت إسرائيل قد اتهمت المؤسسة سابقا بتحويل المساعدات إلى حماس.

ولم تستجب مؤسسة الضمير والجمعيات الأخرى المستهدفة لطلبات للتعليق حتى الآن.