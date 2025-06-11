تركيا: مرشح حزب العدالة والتنمية ينتزع منصب رئيس بلدية في اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري

فاز مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمنصب رئيس بلدية غازي عثمان باشا في اسطنبول بعد اعتقال رئيس البلدية السابق الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية اليوم الأربعاء.

وتم التصويت لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان بدعم من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.

وقد تم اعتقال رئيس بلدية منطقة غازي عثمان باشا السابق قبل أسبوع، مع أربعة رؤساء بلديات أخرى ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول ومدينة أضنة في الجنوب. وتم اتهام رؤساء البلديات بالفساد وإقالتهم من مناصبهم. ووصف حزب الشعب الجمهوري الاعتقالات بأنها انقلاب.

وتعد منطقة غازي عثمان باشا هي المنطقة الرابعة التي يخسرها حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، منذ الانتخابات المحلية لعام 2023، والتي جاء فيها حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان في المركز الثاني لأول مرة في تاريخه.