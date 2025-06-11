شوبير: أزمة كثرة النجوم في الأهلي مصطنعة

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي أن الحديث عن وجود أزمة في الأحمر بسبب كثرة النجوم هو أمر مصطنع.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات لقناة أون سبورت: "أرى فكرة وجود أزمة بسبب كثرة النجوم أمر مصطنع بدليل تواجد ثلاثي مثل ميسي وسواريز ونيمار مع برشلونة وتحقيق إنجازات مع الفريق، ربما حدث ذلك في فترة ما في باريس سان جيرمان، لكن الجهاز الفني يكون له دور".

وأضاف: "أعتقد أن عقلية اللاعب المصري تغيرت الفترة الحالية والفضل يعود في ذلك إلى محمد صلاح، مما دفع الأهالي للتركيز على كرة القدم عكس الفترة الماضية".

وتابع: "تعرضت للظلم بسبب أنني نجل أحمد شوبير، حارس الأهلي الأسبق؟ ارتباط اسمي بوالدي بالتأكيد يكون له عيوب، لكن لا يمكنني أن قول أن ذلك ظلمني لأن له مميزات أخرى اكتسبتها".

وأتم مصطفى شوبير تصريحاته قائلًا: "هناك ضغط في الأهلي حتى خلال التدريبات وليس بسبب المباريات أو البطولات، الجميع يريد إظهار أفضل ما لديه للمشاركة والمنافسة".