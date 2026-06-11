أمن الشرقية يفحص واقعة التعدي على سيدة داخل مدرسة في فاقوس

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لفحص مقطع فيديو جرى تداوله بشأن التعدي على سيدة داخل فناء إحدى المدارس الإعدادية بقرية الديدامون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وذلك عقب انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية.

وأكد مصدر مطلع أن الجهات المعنية تتابع الواقعة للوقوف على ملابساتها والتحقق من تفاصيلها، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتلق مديرية أمن الشرقية أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تستمر أعمال الفحص وجمع المعلومات للتأكد من حقيقة ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر واقعة التعدي على سيدة داخل فناء المدرسة، فيما زعم متداولو الفيديو أنها معلمة تعرضت للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش أثناء أعمال المراقبة داخل اللجنة.

في سياق متصل، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في بيان، أن الواقعة حدثت أمام مدرسة ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، أمس الأربعاء، بالتزامن مع انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية وخروج الطلاب من اللجنة.

وأوضحت المديرية أن المشاجرة نشبت بين عدد من أولياء الأمور بسبب خلافات شخصية سابقة بينهم، وخارج مقر اللجنة الامتحانية، نافية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أي معلمة للاعتداء.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالشرقية على أنه لم ترد أي شكاوى من الملاحظين أو العاملين داخل اللجنة بشأن الواقعة، مؤكدة أن سير الامتحانات داخل اللجنة جرى بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير على العملية الامتحانية.