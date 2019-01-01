بريطانيا: زوارق إيرانية حاولت «إعاقة مرور» ناقلة بريطانية

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قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن زوارق إيرانية حاولت "إعاقة مرور" ناقلة نفظ بريطانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني: "حاولت 3 زوارق إيرانية في مخالفة للقانون الدولي،ن إعاقة مرور سفينة تجارية، (بريتيش هيريتيدج)، عبر مضيق هرمز".

وأضاف: "اضطرت الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس مونتروز" إلى التموضع بين الزوارق الإيرانية و"بريتيش هيريتيدج"، وتوجيه تحذيرات شفهية للزوارق الإيرانية، التي حولت مسارها بعد ذلك".

وتابع المتحدث: "قلقون بسبب هذه الخطوة ونواصل حث السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع في المنطقة".

وكانت إيران نفت اليوم الخميس صحة تقارير تحدثت عن محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية أمس الأربعاء في الخليج العربي، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤولين أمريكيين أن 5 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني فشلت في محاولة للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج.