«داعش» يهدد أردوغان: «سيوف جنود الخلافة ليست بعيدة عنك»

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هدد تنظيم "داعش" الإرهابي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغانن في مقطع فيديو تم نشره الليلة الماضية ونُسب لولاية "داعش" في تركيا.

وقال مسلح من التنظيم، متحدثا باللغة التركية، وإلى جانبه مسلحان يحملان أسلحة آلية: "مرحبا أردوغان، طاغية تركيا المتغطرس، لا تظن أن سيوف جنود الخلافة بعيدة عنك".

وأعلن المسلحون الملثمون ولاءهم لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في مقطع الفيديو الذي يظهر في الخلفية علم التنظيم ومنصة لإطلاق الصواريخ.

وقال المسلح، مخاطبا أردوغان: "اعلم أن وقوفك مع الصليبين لن ينجيك من جنود الخلافة".

وجاء الفيديو بعد أقل من 3 أشهر من ظهور البغدادي في مقطع فيديو يحمل ملفا مكتوبا عليه "ولاية تركيا".

ورأى مراقبون أن هذا يشير إلى أن التنظيم ربما يقوم بهجمات ويوسع عملياته في تركيا، وحمل المقطع شعار "ولاية تركيا".

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017، واستهدف ملهى ليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.