انطلاق أعمال الدورة 102 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين الأحد المقبل بمقر الجامعة العربية

تنطلق يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (102) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بمشاركة الدول العربية المضيفة (مصر وفلسطين والأردن ولبنان)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس، أن المؤتمر سيناقش، على مدى خمسة أيام، قضية اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، كما يناقش المؤتمر أيضًا عدة قضايا هامة على رأسها تطورات القضية الفلسطينية: وذلك في ظل التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، وقضية القدس، خاصة في ظل التطورات الخطيرة وما تتعرض له المدينة المقدسة من هجمة استيطانية تهويدية شرسة، والجهود العربية لدعم صمود المقدسيين.

وأضاف البيان أن المؤتمر سيناقش نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأوضاعها المالية، ويتناول الاستهداف الأمريكي للأونروا والسعي لإنهاء عملها، والجهود العربية للتصدي لتلك المخططات والعمل على تجديد تفويض الأونروا المقرر في سبتمبر 2019 ، كما يناقش المؤتمر آخر التطورات في بنود جدول أعماله ومنها الاستعمار الاستيطاني، وجدار الفصل العنصري، ومتابعة تطورات الانتفاضة، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الجامعة العربية أن أهمية هذا المؤتمر تأتي بصورة خاصة في ظل المستجدات والتطورات بالغة الخطورة والخاصة بقضيتي القدس واللاجئين والجهود العربية المشتركة والمستمرة لدعم واسناد قضية فلسطين القضية المركزية للأمة العربية في كافة المجالات، حيث سيتم عرض توصيات هذا المؤتمر على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في الدورة القادمة، التي تلي المؤتمر وتكون أساساً للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي الصادرة عن المجلس.