احتجاجات فى فرنسا بعد تعيين وزير داخلية متهم بالاغتصاب

شارك آلاف الأشخاص فى مظاهرات بعدة مدن فرنسية، أمس الأول، تنديدا بتعيين جيرالد دارمانان وزيرا للداخلية رغم أنه يخضع لتحقيق قضائى بتهمة اغتصاب امرأة فى 2009، فى اتهام ينفيه الوزير بشدة.

وسار المتظاهرون فى شوارع باريس وبوردو وليون وتولوز ومدن أخرى مرددين شعارات تندد بـ«ثقافة الاغتصاب إلى الأمام»، فى إشارة إلى اسم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم «الجمهورية إلى الأمام».

كما أعرب المتظاهرون عن غضبهم أيضا من تسمية اريك دوبون موريتى وزيرا للعدل، وهو محام مشهور وجه فى السابق انتقادات حادة لحركة «مى توــ أنا أيضا» المناهضة للتحرش، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت أنوك لاجارى البالغة 22 عاما فى تولوز حيث تظاهر نحو 300 شخص «نحن هنا للمطالبة باستقالة جزء من هذه الحكومة». وأضافت «عندما علمت بهذه التعيينات بكيت لأننى أنا نفسى كنت ضحية اغتصاب. بالنسبة إلى وإلى جميع ضحايا الاغتصاب هذه إهانة».

وفى باريس، قال نولاج الطالب البالغ 24 عاما الذى كان بين نحو ألف متظاهر إن «تعيين دارمانان بصقة فى وجه جميع الضحايا. هذا النوع من التجمع سيوقظ الناس».

وجاءت ترقية دارمانان، الذى انتقل من وزارة الحسابات العامة إلى وزارة الداخلية، على الرغم من أن امرأة اتهمته فى 2017 بأنه اغتصبها فى 2009 بعد أن طلبت مساعدته لشطب سجل إجرامى.

واعترف دارمانان بأنه أقام علاقة جنسية مع هذه المرأة لكنه يؤكد أن هذه العلاقة تمت برضا الطرفين وليس بالإكراه. وأسقط القضاء التهم عنه فى 2018، لكن بداية هذا العام أمر قضاة التمييز فى باريس بإعادة فتح التحقيق فى القضية.