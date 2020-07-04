الأمطار تؤجل التجربة الحرة الثالثة لسباق ستيريا للفورمولا وان بالنمسا

أعلنت إدارة سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم السبت تأجيل التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة ستيريا الكبرى، "لوقت غير محدد" بسبب الأمطار الغزيرة في مدينة سبيلبيرج النمساوية.

ويحتضن مضمار "ريد بول رينج" بمدينة سبيلبيرج النمساوية، البالغ طوله 4318 مترا، ثاني سباق على التوالي في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، ضمن الجدول المعدل للبطولة التي تأجلت انطلاقتها لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد اشتق اسم سباق ستيريا من اسم الولاية الموجود بها المضمار.

وحالت الأمطار الغزيرة اليوم، دون بدء التجربة الحرة الثالثة في الساعة 10:00 بتوقيت جرينيتش، كما جرى إيقاف منافسات فورمولا-3 للسبب نفسه وذلك بعد قطع 12 لفة.

ومن المفترض أن تنطلق التجارب الرسمية التأهيلية اليوم في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة)، ولكن في حالة استحالة إقامتها اليوم، ربما تقام غدا الأحد قبل ساعات من انطلاق السباق، أو يجرى حسم مراكز انطلاق السائقين عبر نتائج التجارب الحرة التي أقيمت أمس الجمعة، وفي هذه الحالة، ينطلق من المركز الأول ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بعد أن حقق أفضل زمن أمس.

وكان فالتيري بوتاس سائق مرسيدس قد توج بالسباق الأول في بطولة العالم، الذي أقيم على المضمار نفسه يوم الأحد الماضي.