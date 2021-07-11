طلاب أدبي بالثانوية العامة في الدقي يشكون امتحان اللغة العربية: من خارج المنهج

اشتكى طلاب الثانوية العامة بمدرسة الأورمان الثانوية في الدقي، من طول أسئلة امتحان اللغة العربية وقلة الوقت المخصص للإجابة، وتابعوا أن الوقت غير كاف لحل 60 سؤالا، ويحتاج لساعة إضافية للإجابة.

وقال الطالب حسام إبراهيم، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، عدا نقاط النحو والقراءة، مؤكدا تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، من تشغيل المراوح وارتداء الكمامات.

وأضافت نورهان أشرف، طالبة، أن هناك بعض النقاط كانت تحتاج لوقت أطول من المحدد، قائلة: "النصوص والقراءة كانا من خارج المنهج؛ ما فاجئني كثيرا وشتتني داخل اللجنة"، معربة عن حزنها الشديد لما تم تداوله من نقاط غير مباشرة في الامتحان.

وأوضح الطالب خالد السيد، أن كراسة الأسئلة غير واضح بها الكلام جيدا، وتتكون من 28 ورقة، بإجمالى 60 سؤالاً، معربا عن حزنه الشديد لعدم حل كل الأسئلة؛ نظرا لضيق الوقت المحدد للامتحان، مضيفا أن هناك بعض النقاط تتعدد إجاباتها، وغير معروفة بمعنى أنها من خارج المنهج.

وأشار عبدالغفار مندور، طالب، إلى أنه تدرب جيدا على الامتحان من خلال المنصات التعليمية والدروس الخصوصية التي حصل عليها، موضحا أن الامتحان أبكي الكثير داخل اللجان لعدم كفاية الوقت مع حجم الأسئلة المتعددة، وتحتاج لوقت كبير للتركيز والقراءة.