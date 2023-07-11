 غدا.. نهائي مرحلة التصفيات الأولية في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي - بوابة الشروق
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غدا.. نهائي مرحلة التصفيات الأولية في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 10:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 10:31 م

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن حلقة يوم غد الأربعاء من برنامج "الفرصة" على قناة "ON" ستشهد نهائي مرحلة التصفيات الأولية بعد جولات فريق البرنامج في المحافظات والتي بدأت من الاسكندرية مرورًا بالمنصورة والمنيا وأخيرًا القاهرة.

تابعت "الحديدي" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON": "ستكون حلقة مليئة بالتشويق والاثارة بعد جولة الفرصة في المحافظات. غدًا كافة الشركات التي حصلت على الفرصة سوف تلتقي اللجنة مجددًا لتصفية قائمة 25 شركة التي ستحصد أعلى رقم كتقييم وصولًا لمرحلة الاستوديو مضافًا إليها الخمس شركات التي حصلت على كارت الفرصة الذهبية".

استكملت: "حلقة الغد مليئة بالتشويق والاثارة، قاطعة للانفاس طول الوقت وعلى مدار الحلقة سنشاهد شركات تقصي الاخرى وأخرى كانت في أعلى مرتبة تقصيها أخرى في منافسات شرسة"

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