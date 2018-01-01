إزالة 27 حالة تعدِ خلال المرحلة الثالثة من الموجة 21 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 10 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز بلطيم على مساحة 2405 أمتار، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.



وأضاف المحافظ، أن جملة ما تم إزالته 27 حالة بمركزي الحامول وبلطيم، على مساحة 3 آلاف و480 مترا، وقراطين، و12 سهما، مؤكداً أن الحملة مستمرة لـ28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.



يأتي ذلك بحضور اللواء عمرو الفداو، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عبدالعزيز سليم، رئيس فرقة شرطة الحامول، والعميد محمد أبو الخير، مفتش المباحث، والعميد أحمد ثروت، مأمور المركز، والرائد محمد عماد، رئيس المباحث، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات ونائب رئيس المدينة لشئون القرى ومدير قسم الإزالات بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية ببلطيم.