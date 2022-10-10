المركزي الصيني يضخ ملياري يوان سيولة عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

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واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وقال البنك إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة ملياري يوان (حوالي 22ر278 مليون دولار أمريكي) وبسعر فائدة يبلغ 9ر1%.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من ناحية أخرى خفض البنك المركزي الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان الصيني إلى 1886ر7 يوان لكل دولار مقابل 1926ر7 يوان لكل دولار أمس.