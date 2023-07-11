الحكومة العراقية توافق على إحالة عقد بناء خط أنابيب نفطية لشركة هولندية

قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، الموافقة على إحالة تنفيذ خط أنابيب لتصدير النفط الخام بطاقة مليوني برميل يوميا إلى شركة بوسكاليس الهولندية بقيمة تبلغ نحو 417 مليون دولار بمحافظة البصرة، 550 كم جنوبي بغداد.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ترأس اليوم، جلسة أسبوعية للحكومة العراقية، وقرر إحالة مشروع إنشاء أنبوب التصدير البحري الثالث بقطر 48 عقدة وبطاقة تشغيلية تبلغ مليوني برميل يوميا إلى شركة بوسكاليس الهولندية بمبلغ 416 مليونا و900 ألف دولار.

وحدد القرار مدة تنفيذ العقد" بـ 400 يوما تُضاف إليها مدة الأعمال المبكرة".

كما قررت الحكومة العراقية الموافقة توجيه شركة نفط ذي قار "375 كم جنوبي بغداد" الدعوة إلى شركة "بي إي جي" الإيطالية، لتنفيذ مشروع نصب وتشغيل وحدة معالجة النفط الرطب لمحطة عزل الغاز في حقل الناصرية 50 ألف برميل بأسلوب التعاقد المباشر.

وتطرح الحكومة العراقية حاليا استثمارات ضخمة بمليارات الدولار لجذب الشركات العالمية الرصينة لتطوير قطاع النفط والغاز في إطار مسعي حكومي لزيادة الطاقات الانتاجية وتطوير البنى التحتية القطاعات الإنتاج التكرير والتصدير تنسجم وحجم الاحتياطات الهائل للنفط الخام التي تبلغ 144 مليار برميل