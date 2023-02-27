محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجاري المائية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتطهير كل المجاري المائية "الترع، المصارف"، وإزالة المخلفات والحشائش وورد النيل التي تعوق حركة سير المياه اللازمة للمزارعين لري الأراضي، وذلك وفقاً لخطة زمنية يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وباستخدام معدات الوحدة المحلية في إطار الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض.

من جانبه، قال تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لتطهير الترع والمصارف شملت "ترعة الديروطية البحرية ـــ ترعة بنى خيار ـــ ترعة ماقوسة"، وذلك بالتنسيق مع إدارة الري بأبو قرقاص وإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية.

ولفت إلى أن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات ويُسهم في الحفاظ على معدل سريان المياه وتجددها، مؤكداً تحرير محاضر حيال المخالفين بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخل المجاري المائية.

وأضاف أنه تم إعداد برنامج زمنى بالتنسيق مع إدارة الري بأبوقرقاص لتطهير الترع والمصارف بصفة دورية، مطالبا المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الترع وعدم إلقاء مخلفات وقمامة؛ لأن المياه شريان الحياة للمواطنين وحفاظاً على الصحة العامة.