اكتشاف قطع أثرية تتعلق بحراس سور الصين العظيم

اكتشف علماء الآثار في الصين خلال برنامج للتنقيب الأثري حول سور الصين العظيم، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، بما في ذلك الألغام الأرضية الحجرية والأسلحة النارية المستوردة وبقايا الطعام، المرتبطة بحياة حراس سور الصين العظيم في عهد أسرة مينغ (1368-1644).

وقال شانغ هنغ، الباحث في معهد بكين للآثار والمسؤول عن أعمال الإصلاح في جيانكو: إنه منذ أبريل الماضي، تم اكتشاف أكثر من 100 قطعة خلال أعمال التنقيب الأثري في البرجين رقم 121 ورقم 120 من سور الصين العظيم، بما في ذلك الأسلحة والمستلزمات اليومية التي استخدمها حراس السور العظيم. ويعتبر قسم جيانكو أحد أخطر أجزاء سور الصين العظيم، حيث يطلق عليه متسلقو الجبال "السور العظيم البري".

وأضاف شانغ: "العثور على ألغام أرضية حجرية على سور الصين العظيم كان شائعا نسبيا، ولكننا اكتشفنا أيضا سلاحا ناريا متقدما يرجع تاريخه إلى أسرة مينغ، والذي تم إدخاله إلى الصين من أوروبا"، مضيفا أنهم اكتشفوا ما يسمى بـ"فولانغجي" أو الآلات الإفرنجية، وهي مدافع صغيرة. وبناء على النتائج، يعتقد علماء الآثار أن البرجين كانا تحت حراسة ضباط رفيعي المستوى يستخدمون هذه الأسلحة النارية المتقدمة.

ولفت، إلى أنه تم إرسال عينات من التربة التي تحتوي على بقايا الطعام لإجراء أبحاث النباتات الأثرية عليها، والتي يمكن أن تساعد لاحقا في تحليل "الوصفات" القديمة لحراس السور العظيم.

وبدأت أعمال التنقيب في أبريل الماضي في قسم جيانكو من سور الصين العظيم، الواقع في حي هوايرو شمالي بكين، كجزء من المرحلة الخامسة من مشروع ترميم سور الصين العظيم، المتوقع اكتماله في عام 2025.