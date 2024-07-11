إسبانيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

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القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في واشنطن، إلى وقف فوري وعاجل لإطلاق النار في غزة، محذرا من خطر التصعيد.

ودعا سانشيز، دول الغرب الى عدم اتّباع سياسة «الكيل بمكيالين» في الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن صحيفة «واشنطن تايمز».

وأضاف: «إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بغزة».

وفي نهاية مايو الماضي، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين.

ورغم أن عشرات الدول تعترف بالفعل بفلسطين كدولة مستقلة، فإن الزخم الحاصل، خاصة بين الدول الأوروبية، ستكون له آثار مهمة خلال الفترة المقبلة.

والقرار رمزي في مجمله لكنه يجعل إسرائيل تبدو أكثر عزلة على الساحة الدولية.

ووفق تقارير صحفية غربية، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن الاعترافات الجديدة تشير إلى تآكل «احتكار» الولايات المتحدة لمسار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993.