تحرير 71 محضرا تموينيا متنوعا في جنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملات موسعة على أماكن تداول السلع، والمخابز ومستودعات البوتاجاز بمدن "أبوزنيمة، رأس سدر، شرم الشيخ، طور سيناء"، بالتنسيق مع مباحث التموين، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إن الحملات أسفرت عن تحرير 71 محضرًا متنوعًا، بواقع 4 محاضر إثبات حالة لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، ومحضري انتهاء صلاحية لمستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، بإجمالي 491 عبوة، ومحضر ضبط 24 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، و4 محاضر لسجائر مجهولة المصدر بإجمالي 401 علبة سجائر، ومحضر امتناع بيع سجائر.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه جرى تحرير 16 محضر بيع بأزيد من التسعيرة، ومحضري بيع بأزيد من الأسعار لأسطوانات بوتاجاز، و41 محضرًا لعدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وأكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه جارٍ تكثيف الحملات بكل المدن بناءً على توجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضبط الأسواق والأسعار، للتخفيف عن كاهل المواطنين.